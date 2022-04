De Ziua Jandarmeriei Romane au loc inaintari in grad la Constanta

Duminica, 3 aprilie, se implinesc 172 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane.Doi ofiteri si 24 de subofiteri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta vor fi inaintati in gradul urmator inaintea expirarii stagiului minim in grad, pentru modul in care si-au executat indatoririle.Anul acesta, in ziua de 3 Aprilie, se implinesc 172 de anide cand Domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a reformat sistemul de ordine publica prin infiintarea Corpului de Jandarmi, o ... citeste toata stirea