Decembrie, luna darurilor in comuna Pantelimon, judetul Constanta

Luna decembrie a fost una a bucuriei si darurilor in comuna constanteana Pantelimon. La initiativa primarului Costel Armasescu, Consiliul Local si Primaria au organizat o serie de evenimente menite sa aduca lumina, veselie si bunatate in casele locuitorilor."Vrem sa va multumim pentru sprijinul si intelegerea pe care ni le-ati acordat in timpul anului 2022. Ne-a facut placere sa lucram alaturi de voi pentru a face ca localitatea noastra sa devina un loc mai bun pentru toti. In aceasta perioada ... citeste toata stirea