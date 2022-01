Decizia procurorilor in cazul femeii care si-a batut crunt fetita de doi ani. "Regreta faptele"

Femeia de 29 de ani, din Constanta, a fost filmata in timp ce-si lovea in mod repetat fetita, ba chiar o ameninta ca o omoara. Procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta au decis duminica, 9 ianuarie, sa o plaseze sub control judiciar pe femeia acuzata ca si-a batut fetita. Timp de 60 de zile, aceasta nu se va putea apropia de copila la mai putin de 200 de metri."Regreta faptele, recunoaste. Sunt fapte reprobabile, sper sa nu se repete. Am inteles ca e prima data cand a avut ... citeste toata stirea