Delfini cu urme de arsuri au fost gasiti esuati in apropierea coastelor din sudul Bulgariei

Conflictul armat din zonele de coasta ale Ucrainei face victime si in randul vietuitoarelor marine. Mai multi delfini cu urme de arsuri si foarte slabiti au fost gasiti in apropierea coastei de sud din Bulgaria.Mamiferele esuate erau ranite si foarte slabite. Specialistii cred ca de vina pentru decimarea animalelor este fosforul folosit in anumite proiectile, substanta care le-a afectat si simtul de orientare.Delfinii, raniti si cu urme de arsuri recente, au esuat in apropierea coastei de ... citeste toata stirea