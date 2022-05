Delfinii din Marea Neagra, victimele razboiului din Ucraina. "Nu vreau sa-mi imaginez durerea pe care o simt"

Delfinii din Marea Neagra cad victime ale razboiului din Ucraina. Imagini cu aceste mamifere marine arse din cauza exploziilor au aparut in spatiul public. Biologul Razvan Popescu Mirceni a postat pe contul sau de Facebook imagini cu delfini arsi din cauza exploziilor. "Victime serioase ale razboiului si in randul populatiei de cetacee din Marea Neagra. Azi (28 mai - n.red.) prietenul meu Atanas Rusev m-a informat ca in Bulgaria, la varsarea raului Ropotamo in mare, au aparut mai multi marsuini ... citeste toata stirea