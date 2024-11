Depistat la frontiera Vama Veche conducand un autoturism cu permis de conducere fals

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, un cetatean roman care a prezentat pentru control un permis de conducere fals.In data de 25.11.2024, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au efectuat controlul specific de intrare in tara asupra unui autoturism inmatriculat in Germania, condus de un cetatean roman, in varsta de 36 de ani.Conducatorul autoturismului a prezentat pentru ... citește toată știrea