Depistati de jandarmi cu substante interzise

Astazi, 22 noiembrie, in jurul orelor 09.00, pe timpul executarii serviciului pe raza Sectiei 1 Politie Constanta, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta au depistat intr-o masina stationata in zona Parcului Rotterdam, din cauza mirosului intepator, specific substantelor etnobotanice, doua persoane de 32, respectiv 31 de ani, care in prima faza au declarat ca nu detin si ca nu folosesc substante interzise. In urma parcurgerii procedurii legale, in autoturism au fost gasite: o tigareta ... citeste toata stirea