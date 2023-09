In perioada 20 - 25 septembrie 2023, convoaie militare de tehnica si personal, apartinand structurilor subordonate Brigazii 9 Mecanizata "MECANIZATA" se vor deplasa spre Centrul Secundar de Instruire Lupta din Babadag, pe cai de comunicatii feroviare si rutiere, tranzitand teritoriul national, in vederea participarii la exercitiul "MARASESTI-23".Informam in acest context ca detasamentele urmeaza sa se ... citeste toata stirea