Deputatul Crusoveanu va cere ca Palatul Reginei Mamaia sa fie transferat catre Ministerul Culturii

Palatul Regiei Maria a revenit in proprietatea statului roman. "Inalta Curte de Casatie si Justitie face dreptate in cazul vanzarii Palatului Reginei Maria din Mamaia. Dupa ani de zile de procese si un efort extraordinar facut de catre jurnalistii constanteni, Palatul Reginei Maria revine in proprietatea statului roman. Candva o bijuterie a statiunii Mamaia, aceasta cladire, monument istoric, care este grav deteriorata, a ajuns o ruina, o cladire abandonata, batuta de vreme.", spune Marian ... citeste toata stirea