Descoperiri arheologice importante in Constanta

In judetul Constanta, la Ciobanita,trei barbati au descoperit un vas de provenienta getica, din secolul al III-lea, plin cu monede antice romane. Era pe un camp din localitate.Oamenii au sapat la 60 de centimetri adancime pentru a scoate obiectul la suprafata. Au anuntat autoritatile si la fata locului au mers politisti si arheologi."Obiectele in cauza au fost lasate in custodia arheologilor de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta. Barbatii care au facut descoperirea ... citeste toata stirea