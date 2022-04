Detalii socante in cazul crimei conjugale de la Tortomanu

Condamnare in cazul abominabilei crime de la Tortomanu. Eugen Mihai a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie sub forma infractiunii de omor. Sentinta a fost data de Tribunalul Constanta pe 11 aprilie 2022 si nu este definitiva. Mobilul crimei se pare ca ar fi fost gelozia. Astfel, barbatul ar fi ucis-o pe sotia sa, victima M.M., in varsta de 57 de ani, pe care ar fi lovit-o in mod repetat cu un corp contondent din lemn peste tot corpul, ... citeste toata stirea