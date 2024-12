Detinutul care a evadat din sediul Judecatoriei Medgidia a fost prins

Detinutul care a evadat miercuri de sub escorta Penitenciarului Poarta Alba, din sediul Judecatoriei Medgidia, a fost prins in zona extravilana a orasului Cernavoda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Constanta."La data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Inspectoratului ... citește toată știrea