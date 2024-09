Dezinsectie, dezinfectie si deratizare in pietele agroalimentare din Constanta

In aceasta saptamana demareaza etapa a doua a actiunii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in pietele agroalimentare administrate de Confort Urban, informeaza Primaria Constanta.Joi si vineri, 26-27 septembrie 2024, echipele societatii contractate de catre Confort Urban SRL vor interveni in Piata Agroalimentara Tomis Nord, Piata Agroalimentara Tic-Tac, Piata Agroalimentara Brotacei, Piata Agroalimentara I.L. Caragiale, Piata Agroalimentara Pescarus, Piata Agroalimentara Tomis III, Piata ... citește toată știrea