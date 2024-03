Diana Sosoaca a ramas fara permis de conducere

Senatoarea Diana Sosoaca a fost amendata de politistii de la Rutiera cu suma de 1.485 lei si a ramas fara permis de conducere pe o perioada de 90 de zile, dupa ce, duminica, a fost prinsa conducand o masina in orasul Buftea cu viteza de 110 km/h pe un tronson de drum pentru care limita maxima de viteza este de 40 km/h."La data de 10 martie, in jurul orei 11,59, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu si actionau cu aparatul radar pe DN7 - km 16+600, politistii rutieri din ... citește toată știrea