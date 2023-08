Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus, pe23 august, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 7 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat,trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, lipsire de libertate in mod ilegal, instigare la infractiunea de lipsire de libertate in mod illegal, trafic de droguri de risc si de mare risc, ... citeste toata stirea