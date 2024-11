DIICOT Constanta. Persoane arestate pentru trafic de minori si proxenetism. Printre cei 7 inculpati, se afla si un minor

Miercuri, 13 noiembrie 2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a 7 inculpati, cu varste cuprinse intre 17 si 31 de ani,cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane,proxenetism si complicitate la proxenetism.Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada martie - noiembrie 2024, inculpatul in varsta de 17 ani, profitand de starea de ... citește toată știrea