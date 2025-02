DIICOT Constanta: trei suspecti retinuti intr-un amplu caz de trafic de droguri

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta au actionat decisiv, retinand trei inculpati pentru trafic de substante interzise.In zilele de 7 si 9 februarie 2025, operatiunile coordonate de DIICOT au dus la retinerea a trei persoane, doua pentru trafic de droguri de risc si una pentru trafic de droguri de mare risc. Cercetarile au aratat ca, de-a lungul anului 2025, unul dintre inculpati, in varsta de 25 de ani, a fost prins in flagrant in timp ce detinea aproximativ 650 grame de ... citește toată știrea