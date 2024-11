DIICOT: Falsificatori de bani, acuzati ca au introdus in bancomate 400.000 de dolari falsi

Procurorii DIICOT si politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Oficiul National Central pentru combaterea falsurilor de moneda au efectuat joi doua perchezitii domiciliare in municipiile Bucuresti si Giurgiu, intr-un dosar in care doua persoane sunt suspectate ca au introdus in bancomate aproximativ 400.000 de dolari falsi, dupa care i-au schimbat in lei si i-au retras folosind acte false."Din probatoriul administrat a reiesit ca, in perioada octombrie 2021 - ... citește toată știrea