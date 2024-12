DIICOT. Peste 40 de perchezitii au loc in mai multe orase din tara

Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, Politiei Sectorului 3 Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Politiei Sectorului 1 Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, pun in aplicare, marti, 10 decembrie, 47 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetele Cluj, Satu Mare, Olt, Calarasi, ... citește toată știrea