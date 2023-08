DIICOT a trimis in judecata 16 inculpati, acuzati ca au creat un grup pe o platforma de mesagerie sub numele "Iarba Dulce", cu 11.000 de membri, prin care erau vandute elevilor droguri si etnobotanice.Prin rechizitoriul din data de 27.07.2023, in cauza cunoscuta public "dosarul ENIGMA", ce viza combaterea traficului de droguri de risc si mare risc prin intermediul unui grup creat pe o platforma de mesagerie sub numele 'Iarba Dulce', dar si a altor grupuri, procurorii Directiei de Investigare ... citeste toata stirea