Directorul general al ANAR: Varful viiturii pe Dunare se va atinge pe 2 si 3 octombrie

Directorul general al Administratiei Nationale Apele Romane, Sorin Lucaci, a declarat ca varful viiturii pe Dunare se va atinge in zilele de 2 si 3 octombrie, iar debitul total al fluviului va fi de circa 9.500 mc/s, fiind o "valoare gestionabila"."Legat de Dunare, as dori sa clarific speculatiile care au aparut in special astazi in presa legat de debitele Dunarii datorita acestei viituri. Am citit ca s-a discutat mult despre un debit de 15.000 mc/s. Este un debit care cu siguranta nu va ... citește toată știrea