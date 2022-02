Directorul Liceului Callatis, demis dupa ce a cerut bani de la elevi

Daniela Diaconu, directorul Liceului Callatis din Mangalia, a fost demisa. Anuntul a fost facut in cursul zilei de marti, 1 ianuarie a.c., de catre inspectorul scolar general, Sorin Mihai, care a precizat ca a hotarat incetarea detasarii in interesul invatamantului pentru cele 2 directoare si inceperea unei misiuni de audit prin care se vor verifica documentele contabile.Daniela Diaconu,,Vineri dimineata s-a deplasat la Liceul Teoretic Callatis Mangalia o comisie de verificare stabilita in ... citeste toata stirea