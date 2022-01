Directorul Pfizer: Un vaccin anti-COVID ar fi de preferat dozelor booster frecvente

Directorul executiv al Pfizer Inc, Albert Bourla, a declarat sambata ca un vaccin anual anti-COVID-19 ar fi de preferat dozelor booster frecvente in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.Vaccinul anti-COVID-19 si-a demonstrat eficacitatea impotriva formelor severe de boala si a decesului cauzate de varianta Omicron, care prezinta numeroase mutatii, dar s-a dovedit mai putin eficient in prevenirea transmiterii.Odata cu cresterea numarului de cazuri, unele state au ... citeste toata stirea