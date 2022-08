Directorul PSD de la Apele Romane a fost prins la volan, in Tulcea, cu permisul suspendat

Directorul de la Apele Romane, Gabriel Francisc Stika (PSD), a fost prins de politisti in noaptea de 11 august, in judetul Tulcea, avand permisul de conducere suspendat, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, in cauza s-ar fi deschis un dosar penal.Contactat de G4Media.ro, Stika a confirmat ca a fost oprit in trafic in noaptea de 11 august, dar a evitat sa spuna daca avea permisul suspendat la acel moment. Stika a spus doar ca a mai fost oprit in trafic cu ceva timp ... citeste toata stirea