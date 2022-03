Dispar locurile de parcare de pe bd. 1 Mai si Soseaua Mangaliei. Chitac: Incurajam mersul pe jos, cu bicicleta

Primarul Constantei, Vergil Chitac, a anuntat ca incep lucrarile de modernizare si resistematizare in zona Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei si se pregateste documentatia pentru reabilitarea Parcului Far. Proiectul resistematizarii apartine fostului primar, Decebal Fagadau, si prevede renuntare la toate locurile de parcare de pe bulevard."Cu bucurie va anunt ca am demarat proiectul de reabilitare si imbunatatire a mobilitatii urbane pe arterele Bulevardul 1 Mai si Soseaua Mangaliei. Sunt lucrari ... citeste toata stirea