DNA: Perchezitii alaturi de anchetatori SUA privind coruptia asupra unor functionari din cadrul unei organizatii internationale

Procurorii au efectuat, vineri, perchezitii in Capitala si in judetul Constanta intr-un dosar in care sunt investigate infractiuni de coruptie asupra unor functionari din cadrul unei organizatii internationale, a informat Directia Nationala Anticoruptie.Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul zilei de vineri, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare in cinci locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului ... citește toată știrea