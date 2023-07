Politistii locali din cadrul Directiei generale politia locala Constanta - Serviciul ordine publica, Biroul monitorizare zone publice si interventii, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu in statiunea Mamaia, au depistat in data de 7 iulie,in jurul orei 21:30,doi barbati, de 27 ani, respectiv 34 ani, ambii din comuna Barbulesti, judetul Ialomita, care solicitau diverse sume de bani de la trecatori, prin inducerea acestora in eroare, simuland faptul ca sunt ... citeste toata stirea