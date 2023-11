In acest weekend, in timpul unei misiuni de patrulare, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Constanta, un barbat care avea o cagula pe cap. Deoarece li s-a parut suspect acest lucru, jandarmii l-au legitimat pe barbat si au descoperit ca acesta are domiciliul in comuna Topalu si locuieste fara forme legale in Constanta. Atat comportamentul barbatului cat si cele relatate de el le-au starnit suspiciuni jandarmilor, ... citeste toata stirea