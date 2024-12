Doi barbati, retinuti la Medgidia pentru furt. Acestia au talharit in toiul noptii, dupa ce i-au amenintat pe proprietarii casei cu cutitul

Joi, 26 decembrie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Medgidia - Biroul de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au retinut, pentru 24 de ore, un minor de 17 ani si un barbat de 30 de ani.Acestia sunt banuiti de savarsirea infractiunilor de talharie calificata si lipsire de libertate in mod ilegal.Astfel, in noaptea de 23 spre 24 decembrie, acestia ar fi patruns intr-un imobil de pe strada Viilor si i-ar ... citește toată știrea