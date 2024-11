Doi barbati surprinsi de politistii constanteni in timp ce furau capace de canalizare. In urma perchezitiilor s-au mai descoperit 22 de capace de canalizare

Luni, 25 noiembrie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut pentru 24 de ore, doi barbati, de 45, respectiv 52 de ani, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Barbatii au fost prinsi in flagrant delict in timp ce ar fi sustras un capac de ... citește toată știrea