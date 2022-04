Doi bebelusi, gemeni, s-au nascut in locuri diferite din Constanta

Doi bebelusi, gemeni, s-au nascut in locuri diferite, unul in ambulanta SMURD si altul la Spitalul Judetean Constanta, iar mama, care mai are acasa patru copii, nu stia ca asteapta gemeni, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea"."Primul dintre gemeni s-a nascut in drum spre spital, in ambulanta SMURD Palas iar cel de-al doilea, la Spitalul Judetean de Urgenta 'Sf. Apostol Andrei', Constanta. Mama nu stia ca are gemeni iar surprinderea colegilor nostri a fost ... citeste toata stirea