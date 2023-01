Doi cetateni libanezi, intrati ilegal in tara, depistati de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au depistat , in zona localitatii Carvan, doi cetateni straini care se deplasau pe jos dinspre Bulgaria.In data de 12.01.2023, in jurul orei 06.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au desfasurat o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de competenta.Astfel, colegii nostri, folosind tehnica de supraveghere din dotare, au observat in ... citeste toata stirea