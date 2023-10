Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, intr-un autoturism condus de catre un cetatean sirian cu documente de calatorie emise de autoritatile germane, altidoi cetateni strainicare au trecut ilegal frontiera in Romania din Republica Bulgaria.In data de 30.10.2023, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au declansat o actiune pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de competenta.Astfel, in jurul orelor 19.00, in ... citeste toata stirea