Doi copii, accidentati grav in Judetul Constanta, de un sofer aflat baut la volan

Doi copii, de 3 ani si 9 ani, au fost accidentati grav, luni, in localitatea Arsa de un autoturism condus de un sofer aflat sub influenta alcoolului.Potrivit IPJ Constanta, dupa ce a pierdut controlul directiei si a accidentat minorii, soferul a intrat cu autovehiculul intr-un cap de pod, in doua masini parcate si apoi in gardul unui imobil.IPJ a informat, printr-un comunicat de presa, ca Politia Municipiului Mangalia - Biroul de Siguranta Rutiera a fost sesizata ca pe strada Mihai Eminescu ... citește toată știrea