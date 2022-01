Doi POLIEsISTI, luati la PUMNI de un BARBAT care BEA pe STRADA!

Adrian Tudor a fost condamnat la un an de inchisoare in regim de detentie, decizia fiind luata de Judecatoria Constanta. Aceasta nu a fost definitiva, astfel ca apelul a fost inregistrat la Curtea de Apel Constanta. Acesta este acuzat de ultraj, dupa ce a agresat doi politisti de la Transporturi.foto: dbonline.roTotul s-a petrecut la data de 1.06.2021, cand doi agenti de politie au fost planificati sa execute serviciul la post, in cadrul Postului de Politie TF Constanta. In jurul orei 10:30, ... citeste toata stirea