O tanara de 23 de ani, insarcinata in 5 luni, a fost salvata de la sinucidere de politistii de ordine si siguranta publica din Slobozia, in momentul in care voia sa se arunce de pe podul rutier care traverseaza raul Ialomita.Apelul a venit acum doua zile, in jurul orei 21:00, de la soacra tinerei, care a sesizat faptul ca nora sa intentioneaza sa se arunce de pe pod.Politistii au mers de urgenta la locul indicat, unde ... citeste toata stirea