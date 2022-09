Doi romani au inselat peste 180 de cetateni din Cehia prin intermediul unor tranzactii online

Peste 180 de cetateni din Cehia au fost inselati, in perioada 2019 - 2022, prin intermediul unor tranzactii online, de catre un grup infractional constituit la initiativa a doi romani si a unui ceh, prejudiciul produs fiind in cuantum de aproximativ 1,3 milioane euro."Prin rechizitoriul din data de 19.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Valcea au dispus trimiterea in judecata a trei inculpati, cetateni ... citeste toata stirea