Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat,in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, doi cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Bulgaria in Romania, ascunsi in remorca unui autocamion.In data de 20.09.2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, s-a prezentat la control un cetatean din Ucraina care conducea un autocamion cu semiremorca, incarcat, conform documentelor de insotire a marfii, cu rulouri de tabla, cu destinatia Ucraina. ... citeste toata stirea