Doi tineri, raniti dupa ce s-au rasturnat cu masina

Doi tineri in varsta de 17 si 19 ani au fost raniti dupa ce s-au rasturnat cu masina pe raza localitatii Cretesti, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui."In accident a fost implicat un autoturism in care se aflau doua persoane, intre care si un minor in varsta de 17 ani. La sosirea echipajelor de interventie a fost gasit un autoturism avariat, rasturnat intr-un sant de pe marginea drumului. In autoturism se afla o persoana incarcerata, dar ... citește toată știrea