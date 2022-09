Doi turisti suedezi, incantati de gustul micilor din Romania! Video

Doi turisti din Suedia au ajuns, recent, in Romania in timpul unei explorari maraton a 100 de tari, si au impartasit cu internautii experienta lor in tara lui Dracula. Unul dintre momentele de neuitat din aceasta excursie a fost cand au gustat pentru prima data mici, iar reactia lor a fost memorabila.Oskar si Dan sunt doi suedezi care si-au pus in plan sa viziteze 100 de tari, iar astfel au ajuns in cea cu numarul 89, Romania. Pentru ca si-au propus sa manance preparate traditionale in ... citeste toata stirea