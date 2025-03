Donald Trump inchide Europa Libera si Vocea Americii

Peste 1.300 de angajati ai postului "Vocea Americii" au fost trimisi in concedii administrative pe termen nelimitat, iar "Europa Libera" a ramas fara finantare, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret privind reduceri bugetare in cadrul Agentiei pentru Media Globala a SUA (USAGM)."Pentru prima data in 83 de ani, legendarul "Vocea Americii'" a fost redus la tacere", a declarat directorul postului, Michael Abramowitz.Acesta a precizat ca managementul a incercat sa reformeze ... citește toată știrea