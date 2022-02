Dosare penale pentru doi vanatori de gaste

Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat doi barbati, de 33 si 58 de ani, care ar fi desfasurat, in dimineata zilei de 12 februarie a.c., o partida de vanatoare fara autorizatie la specia "garlita mare", in comuna Sacele din judetul Constanta."Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, cinci arme de vanatoare detinute legal.", au declarat reprezentantii IPJ Constanta.In cauza, a ... citeste toata stirea