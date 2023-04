Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat, in zilele de 21 si 23 aprilie, mai multe actiuni pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol, ocazie cu care au intocmit 3 dosare penale si au descoperit si ridicatpeste 1.000 metri plase, unelte de pescuit si 120 kg de peste.In ziua de 22.04.2023, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, in cooperare cu lucratori din cadrul ARBDD, au descoperit in lacul Sinoe aproximativ 825 metri plasa ... citeste toata stirea