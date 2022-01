Dosarul lui Matei de la Navodari bate pasul pe loc in instanta din cauza expertizelor

Nicolae Matei, fost primar in Navodari, a fost trimis in judecata, in 2017, intr-un alt dosar, pentru infractiuni de coruptie. In cauza este vorba despre un teren situat in zona Taberei de Copii Navodari, care ar fi ajuns in proprietatea unei societati, pe nedrept, sub semnatura fostului primar, potrivit datelor din ancheta. Acum, cauza a fost amanata pentru luna martie, intrucat se asteapta raportul de expertiza.Nicolae MateiMai exact, urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru ... citeste toata stirea