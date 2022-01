Doua containere cu deseuri descoperite in Portul Constanta, returnate in Marea Britanie

Autoritatile constantene au descoperit, in doua containere, 38 de tone de deseuri plastice care nu indeplineau conditiile legale pentru a intra in Romania. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu comisari ai Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta si inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de frontiera Constanta Sud au descoperit, in doua containere, 38.000 de kilograme de deseuri care aveau ca destinatie o societate comerciala de pe teritoriul ... citeste toata stirea