Doua cutremure s-au produs duminica dimineata in zona Vrancea

Doua cutremure cu magnitudinea 3,2 pe Richer s-au produs duminica in zona seismica Vrancea, judetele Vrancea si Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism s-a inregistrat la ora locala 2:01, in judetul Vrancea, la o adancime de 82 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 76 km est de Brasov, 90 km nord-est de Ploiesti, 103 km sud de Bacau, 116 km vest de ... citeste toata stirea