Doua drone de tip avion, cu decolare verticala au intrat in dotarea Politiei de Frontiera Romane

Astazi, 17.04.2024, in Portul Mangalia, la sediul Grupului de Nave Mangalia din cadrul Garzii de Coasta, in prezenta domnului secretar de stat, chestor general de politie BOGDAN DESPESCU si a inspectorului general al Politiei de Frontiera Romane, chestor de politie CORNEL-LAURIAN STOICA, a avut loc evenimentul prin care au intrat in dotarea Politiei de Frontiera Romane doua drone de tip avion, cu decolare verticala.Pentru a preveni si a combate infractionalitatea transfrontaliera sub toate ... citește toată știrea