Doua masini au rupt gardul bazei NATO de la Mihail Kogalniceanu, dupa ce s-au ciocnit violent

Un accident rutier s-a produs duminica dimineata in apropierea bazei militare Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. Doua autoturisme s-au ciocnit si s-au rasturnat, rupand gardul care imprejmuieste baza.Accidentul s-a petrecut in jurul orei 7, la kilometrul 80 al drumului national 22, in afara localitatii Oituz, in dreptul bazei militare Mihai Kogalniceanu.In accident au fost implicate doua autoturisme, un Volkswagen inmatriculat in ... citește toată știrea