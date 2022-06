River Adagio si A Rosa Flora, doua nave fluviale de pasageri, au revenit in Portul Constanta cu peste 200 de turisti la bord, cei mai multi americani si germani.Cei 103 pasageri de pe River Adagio sunt americani si au incheiat croaziera in Portul Constanta. In cursul acestei seri, ... citeste toata stirea