Doua persoane arestate preventiv, in cazul capturii de cocaina ascunsa in fructe congelate din Ecuador

Doua persoane au fost arestate preventiv, miercuri, de Tribunalul Constanta in dosarul in care sunt acuzate de trafic international de droguri, dupa ce procurorii si politistii au descoperit in Portul Constanta cocaina ascunsa in aproximativ 15 tone de pulpa de fructe congelata provenita din Ecuador.DIICOT preciza, marti, ca procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta, Biroul de Combatere a Traficului de Droguri